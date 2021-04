2.078 Coronafälle in Österreich - Impfquote bei 20 Prozent

In Österreich sind am Sonntag 2.078 SARS-CoV-2-Neuinfektionen vermeldet worden, fast ein Viertel davon in Wien. Die Lage auf den Intensivstationen beruhigt sich unterdessen leicht. 546 Covid-19-Infizierte wurden am Sonntag intensivmedizinisch behandelt, im Vergleich zur Vorwoche ist das ein Rückgang von etwas über neun Prozent. Inzwischen hat fast jeder fünfte Österreicher oder rund 20 Prozent der Bevölkerung zumindest eine Teilimpfung erhalten.

Was die Intensivpatienten betrifft, so bleibt die Lage in Wien am Sonntag weiter etwas entspannt, von dort wurden 194 Intensivpatienten gemeldet, was einen Rückgang von 20 Prozent (56 Patienten) innerhalb von sieben Tagen bedeutet. Laut Schätzung des Covid-Prognose-Konsortiums soll die Auslastung der Intensivbetten österreichweit bis 28. April auf 521 zurückgehen. Bis dahin rechnet man insgesamt mit 1.530 zu behandelnden Krankenhaus-Patienten, derzeit sind es 2.011 Personen, im 24-Stunden-Vergleich ein Rückgang von 67 Personen, fast minus 13 Prozent betrug der Rückgang in einer Woche (294 Patienten).

Die Sieben-Tages-Inzidenz lag am Sonntag bei 184,4 Fällen pro 100.000 Einwohnern. Genesen sind seit Ausbruch der Epidemie 555.218 Personen, 28 Todesfälle gab es seit gestern, im Sieben-Tages-Schnitt waren es täglich 30,1. Insgesamt hat die Covid-19-Pandemie seit Ausbruch 9.898 Tote in Österreich gefordert. 28.307 aktive Fälle wurden am Sonntag gemeldet. Die Neuinfektionen nach Bundesländern innerhalb der vergangenen 24 Stunden: Burgenland: 45, Kärnten: 148, Niederösterreich: 405, Oberösterreich: 387, Salzburg: 98, Steiermark: 258, Tirol: 180, Vorarlberg: 68, Wien: 487.