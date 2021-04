Tschechien will Russland von AKW-Ausbau ausschließen

Laut Havlicek wird die Regierung in einer Sitzung am Montag darüber entscheiden. „Im Moment kann ich mir nicht vorstellen, dass Rosatom zur Bewertung des Sicherheitsrisikos von [Dukovany-Bietern] zugelassen wird“, sagte Havlicek.

Tschechien wirft dem russischen Geheimdienst GRU vor, in die Explosion eines Munitionslagers in Vrbetice, Südmähren, im Jahr 2014 verwickelt gewesen zu sein. Dabei wurden zwei Menschen getötet. Als Reaktion darauf weise man 18 russische Botschaftsmitarbeiter aus, die eindeutig als Mitarbeiter der Geheimdienste SWR und GRU identifiziert worden seien, hatte Innenminister Jan Hamacek am Samstag in Prag gesagt. Moskau wies die Vorwürfe zurück. Prag sei sich sehr bewusst, was auf „solche Art von Spielen“ folge, sagte die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, nach Angaben russischer Medien.