Bayern wieder auf Trainersuche - Flick als Teamchef-Favorit

Hansi Flick will Bayern München zu Saisonende verlassen, damit sind da wie auch auf bei der Suche nach einem Bundestrainer die Diskussionen angefacht. „Ich lasse mir im Moment alles offen, weil es da auch noch keine Gespräche gab“, sagte Flick im ZDF-Sportstudio über die Nachfolge von Joachim Löw. Adi Hütter verlor mit Frankfurt bei seinem künftigen Club Gladbach 0:4. „Das schaut heute natürlich nicht gut aus“, meinte der Vorarlberger angesichts der besonderen Situation.

Für Ex-Bundestrainer Rudi Völler ist die Sache aber klar: „Wer nach so einer Aktion von Hansi Flick denkt, dass er es nicht wird, das wäre natürlich eine sehr mutige Entscheidung.“ Über die Nachfolge auf der Bayern-Trainerbank gibt es freilich auch schon reichlich Spekulationen. Leipzig-Coach Julian Nagelsmann ist da ein Kandidat, auch Erik den Hag von Ajax Amsterdam. Der war schon vor der Bestellung von Flick im Gespräch gewesen. Es geht jedenfalls um den bereits fünften Trainer beim deutschen Fußball-Serienmeister seit Pep Guardiola den Club 2016 verlassen hat. Dabei dachte man nach dem Triple-Gewinn 2020, mit Flick eine Lösung für die nächsten Jahre zu haben.

„Das ist kein Krieg. Jeder hat seinen Standpunkt. Es wird weitergehen“, sagte Kapitän Manuel Neuer dem ZDF über den Konflikt zwischen Flick und Salihamidzic. „Wir Spieler können nur zurückblicken auf eine schöne Zeit.“ Vieles spricht dafür, dass Nationalspieler wie er, Leon Goretzka oder Leroy Sane auch in Zukunft mit Flick weiterarbeiten werden, denn der frühere DFB-Sportdirektor und Assistent von Joachim Löw ist jetzt der große Favorit und wohl auch einzige Kandidat für die Löw-Nachfolge.

Spieler und Trainer bemühten sich krampfhaft, jeden Zusammenhang zwischen Hütters verkündeter Entscheidung am Dienstag und dem Ergebnis am Samstag zurückzuweisen. „Das heute hat nichts damit zu tun, dass der Trainer den Verein verlässt“, beharrte der an diesem Tag schwache Keeper Kevin Trapp.