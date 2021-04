Bayern wieder auf Trainersuche - Flick als Teamchef-Favorit

Hansi Flick will Bayern München zu Saisonende verlassen, damit sind da wie auch auf bei der Suche nach einem Bundestrainer die Diskussionen angefacht. „Ich lasse mir im Moment alles offen, weil es da auch noch keine Gespräche gab“, sagte Flick im ZDF-Sportstudio über die Nachfolge von Joachim Löw. Adi Hütter verlor mit Frankfurt bei seinem künftigen Club Gladbach 0:4. „Das schaut heute natürlich nicht gut aus“, meinte der Vorarlberger angesichts der besonderen Situation.

Für Ex-Bundestrainer Rudi Völler ist die Sache aber klar: „Wer nach so einer Aktion von Hansi Flick denkt, dass er es nicht wird, das wäre natürlich eine sehr mutige Entscheidung.“ Die Club-Führung reagierte indes verärgert auf die öffentliche Abschiedsankündigung von Flick. „Der FC Bayern missbilligt die nun erfolgte einseitige Kommunikation durch Hansi Flick und wird die Gespräche wie vereinbart nach dem Spiel in Mainz fortsetzen“, teilte der Vorstand am Sonntag mit. Man habe vor drei wichtigen Matches die Konzentration nicht stören wollen, hieß es.