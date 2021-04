Chaotischer Imola-GP nach schwerem Unfall unterbrochen

Das zweite Rennen der Formel-1-Saison in Imola ist am Sonntag nach einem schweren Unfall zwischen Mercedes-Pilot Valtteri Bottas und George Russell im Williams unterbrochen worden. Zum Zeitpunkt der Roten Flagge nach 33 von 63 geplanten Runden führte Red-Bull-Star Max Verstappen vor Charles Leclerc im Ferrari und Lando Norris im Mercedes. Auftaktsieger und Serienweltmeister Lewis Hamilton lag nach einem Fehler samt Ausritt bei einer Überrundung nur an neunter Stelle.