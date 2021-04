Salzburg bezwingt LASK, WAC feiert Sieg gegen Tirol

Fußball-Meister Red Bull Salzburg hat nach einem 2:0-Sieg am Sonntag gegen den LASK einen weiteren großen Schritt in Richtung Titelverteidigung gemacht. In einer für lange Zeit offenen Partie fixierten Berisha (87.) und Okafor (93.) den Triumph für die Mozartstädter. Siegreich war erstmals in der Meistergruppe auch der WAC, die Kärntner ließen mit einem 2:0 gegen die WSG Tirol nichts anbrennen. Am Abend treffen noch Rapid Wien und Sturm Graz (17.00 Uhr) aufeinander.