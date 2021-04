Dortmund meldete sich im Rennen um Champions League zurück

Drei Tage nach dem Ausscheiden in der Champions League traf Erling Haaland für die Dortmunder doppelt, der Norweger schnürte in der 34. per Elfmeter sowie in der 38. Minute seinen schon neunten Saison-Doppelpack. Milot Rashica hatte die Bremer in Führung gebracht (14.), Giovanni Reyna ausgeglichen (29.). Nach Haalands Beiträgen zum Endergebnis finalisierte Mats Hummels (87.). Bei den Werderanern spielte Marco Friedl durch, Roman Schmid wurde in der 33. Minute eingetauscht.