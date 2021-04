Federer startet in Genf und Paris

Roger Federer hat bekanntgegeben, dass er die Turniere in Genf und in Roland Garros bestreitet. Der Schweizer Superstar will die Zeit bis zu seinem erstmaligen Start beim Genfer ATP-250-Turnier fürs Training nutzen. Damit ist klar, dass er die Masters 1000 von Madrid (2. bis 9.5.) und Rom (9. bis 16.5.). Das erste Turnier nach seinem Comeback in Doha im März wird er auf heimischen Boden bestreiten, im Genfer Parc des Eaux-Vives vom 16. bis 22. Mai.