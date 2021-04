Judoka Bernadette Graf holt in Lissabon EM-Bronze

Österreichs Judoka durften am Schlusstag der Europameisterschaften in Lissabon doch noch über eine Medaille jubeln. Bernadette Graf bezwang in der Kategorie bis 78 kg im Kampf um Platz drei die Olympia-Silbermedaillengewinnerin von Rio, die Französin Audrey Tcheumeo, mit Ippon. Im persönlichen Head-to-Head führt die Tirolerin jetzt mit 4:0. Es ist die einzige Medaille für Österreich bei dieser EM.

Die Chance auf Bronze hatte sich Daniel Allerstorfer in der Kategorie über 100 kg mit Ippon-Siegen gegen den Kroaten Ivan Covic sowie danach den Aserbaidschaner Ushangi Kokauri erhalten. Für ihn folgte dann aber eine Viertelfinal-Niederlage gegen den Russen Inal Tasojew und in der Hoffnungsrunde eine gegen den Israeli Or Sasson - ebenfalls jeweils per Ippon. Damit wurde es für den Oberösterreicher Rang sieben.