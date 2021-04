US-Sieg durch Catlin bei Austrian Open - Schwab 7.

John Catlin ist der Sieger der Austrian Golf Open 2021. Der 30-jährige US-Amerikaner setzte sich am Sonntag in Atzenbrugg erst im fünften Extraloch des Stechens gegen den Deutschen Maximilian Kiefer durch. Beide Spieler hatten für die vier Turnier-Runden 274 Schläge benötigt. Der zur Halbzeit nur auf Platz 47 liegende Österreicher Matthias Schwab wurde am Ende starker Siebenter, das ist seine bisher beste Platzierung bei den heimischen Open.