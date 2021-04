Fünf Verletzte nach Brand eines Wohnhauses in Wien

Fünf Verletzte sind nach einem Zimmerbrand in einem sechsstöckigen Mehrparteienhaus in Wien-Alsergrund am Sonntag mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Spital gebracht worden. Die Feuerwehr wurde kurz vor 12.00 Uhr in die Latschkagasse gerufen. Dort war im ersten Stock des Wohnhauses der Brand in einem Zimmer aus noch unbekannter Ursache ausgebrochen. Als die Wohnungsinhaberin auf den Brand aufmerksam wurde, flüchtete diese ins Freie.