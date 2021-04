Lockdown im Burgenland geht zu Ende

Einkaufen, zum Friseur und in die Schule - das Burgenland beendet am Montag den Corona-Lockdown. Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) hat den Öffnungsschritt nach der Osterruhe vergangenen Mittwoch verkündet. Neben dem Handel, den Bildungseinrichtungen und den körpernahen Dienstleistern ist auch der Museums- und Bücherei-Besuch wieder gestattet.

Doskozil gab außerdem das Ziel aus, dass wöchentlich 300.000 Tests gemacht werden. Neben beaufsichtigten Selbsttests in Betrieben, den Nasenbohr-Tests in den Schulen und den freiwilligen Lollipop-Tests für die Kleinsten gibt es in Parndorf und Neusiedl am See eine Testregion, in der der Öffnungsschritt wissenschaftlich begleitet wird.