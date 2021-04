Europarat verleiht Vaclav-Havel-Menschenrechtspreis

Die Parlamentarische Versammlung des Europarats vergibt am Montag (12.30 Uhr) zum achten Mal ihren Menschenrechtspreis. Nominiert für den seit 2013 vergebenen Vaclav-Havel-Preis sind die saudi-arabische Frauenrechtlerin Loujain al-Hathloul, die Nonnen vom Drukpa Orden in Nepal und Julienne Lusenge, die sexuellen Missbrauch an Frauen in der Demokratischen Republik Kongo dokumentiert. Der Preis ist mit 60.000 Euro dotiert.