Aufregung um Demo gegen Impfpflicht in Bergamo

Eine Kundgebung von Impfgegnern in der lombardischen Stadt Bergamo, die in der ersten Phase der Corona-Pandemie die meisten Todesopfer gemeldet hat, sorgt für Aufregung. Hunderte Personen beteiligten sich am Sonntagnachmittag an der Demonstration gegen die von der Regierung eingeführte Impfpflicht für das Gesundheitspersonal.

Krankenpfleger, Ärzte, Psychologen und Apotheker protestierten gegen den seit zwei Wochen geltenden „Impfzwang“. Mitarbeiter im Gesundheitswesen, die sich nicht impfen lassen, werden künftig wenn möglich an Stellen versetzt, an denen keine Ansteckungen stattfinden können. Sollte dies nicht möglich sein, werden sie bis zum 31. Dezember vom Dienst suspendiert - ohne Gehalt.

Impfverweigerer hatten bereits am Samstag auf dem Mailänder Domplatz und in der norditalienischen Stadt Vicenza demonstriert. In Vicenza leitete die Polizei eine Untersuchung über die Teilnehmer ein, die sich ohne Maske an der Demonstration beteiligt hatten. In Mailand wurden 57 Personen bestraft, weil sie keine Maske trugen und sich nicht an die Abstandsregeln hielten. Sie müssen eine Strafe von 400 Euro zahlen.