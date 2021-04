Großbrand in Kapstadt zerstört historische Gebäude

Angefacht von heftigem Wind hat sich ein am Wochenende ausgebrochener Großbrand in Südafrikas Touristenmetropole Kapstadt am Montag weiter ausgebreitet. Tausende Studenten mussten ihre vom Brand bedrohten Unterkünfte fluchtartig verlassen. Ein Sprecher der Universität Kapstadt sprach von einem verheerenden Bild der Verwüstung. Mehrere historische Gebäude - darunter eine Bibliothek mit historischen Büchern und Südafrikas älteste Windmühle - wurden in den Flammen zerstört.