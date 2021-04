Laschet führt weitere Gespräche zum Machtkampf in der Union

Im ungelösten Machtkampf in der Union berät CDU-Chef Armin Laschet Montagfrüh in Berlin über das weitere Vorgehen bei der Kanzlerkandidatensuche. Nach Angaben eines Fotografen der Deutschen Presse-Agentur standen Laschets Limousinen zunächst vor der hessischen Landesvertretung, welche er dann aber bereits um 09.20 Uhr kommentarlos in Richtung Konrad-Adenauer-Haus verließ. Auch in der CSU soll es am Nachmittag Beratungen geben, wie die dpa aus Parteikreisen erfuhr.