Versteigerung von „am höchsten geschätzten Kunstwerk Asiens“

Das Auktionshaus Christie‘s hat am Montag in Hongkong das „am höchste eingeschätzte asiatische Kunstwerk“ enthüllt, das je unter den Hammer gekommen ist. Das Gemälde von Xu Beihong mit dem Titel „Sklave und Löwe“ soll voraussichtlich zwischen 45 und 58 Millionen US-Dollar einbringen. Xu gilt als einer der wichtigsten Vertreter des chinesischen Realismus. Sein Gemälde aus dem Jahr 1924 wird in Peking und Shanghai ausgestellt, bevor es am 24. Mai in Hongkong versteigert wird.