Leos Carax‘ „Annette“ eröffnet die 74. Filmfestspiele Cannes

„Annette“, der erste englischsprachige Film des französischen Starregisseurs Leos Carax („Die Liebenden von Pont-Neuf“), wird am 6. Juli die 74. Filmfestspiele von Cannes eröffnen. Das kündigte das Festival am Montag an. In dem Film über ein Künstlerpaar und deren Tochter in Los Angeles spielen Marion Cotillard und Adam Driver die Hauptrollen. Der Streifen soll auch am Wettbewerb teilnehmen.