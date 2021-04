Moskau weist Beteiligung an Explosion in Tschechien zurück

Russland hat Vorwürfe Tschechiens entschieden zurückgewiesen, an der Explosion eines Munitionslagers 2014 beteiligt gewesen zu sein. „Wir sind kategorisch nicht einverstanden mit solchen Schlüssen und halten sie für provokant und nicht freundschaftlich“, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow am Montag der Agentur Interfax zufolge. Tschechien erwägt unterdessen an, dass es dauerhaft weniger russische Diplomaten im Land geben solle.