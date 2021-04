Austria, St. Pölten und Admira wollen Sorgen verkleinern

Während in den Club-Gremien weiter an der Vermeidung des finanziellen Kollaps gearbeitet wird, will die Austria die Sorgen auf dem Spielfeld vergessen machen. Gegen die SV Ried haben die um die Lizenz bangenden „Veilchen“ am Dienstagabend (20.30 Uhr) daheim den dritten Sieg im vierten Auftritt in der Quali-Gruppe im Visier. Noch viel realer geistert das Abstiegsgespenst durch St. Pölten, das in Hartberg bestehen muss und bei der punktegleichen Admira, die nach Altach reist.