Öffnung laut Kurz Mitte Mai mit strengen Auflagen

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hat abermals eine einheitliche Öffnung Mitte Mai in Aussicht gestellt. Freilich werde diese mit „sehr strengen Auflagen“ verbunden sein. Etwa werde es Zutrittstest im Gastronomie- und im Tourismusbereich geben, für den Handel jedoch nicht, sagte der Kanzler am Dienstag im Ö1-“Morgenjournal“. Er ist sich auch sicher, dass bis zum Sommer 200.000 Menschen wieder in die Beschäftigung zurückkehren.