Eva Geber und Richard Schuberth erhalten Kramer-Preis 2021

Den diesjährigen Theodor Kramer Preis für Schreiben im Widerstand und im Exil teilen sich Eva Geber und Richard Schuberth. Das Preisgeld wird angesichts des 125. Geburtstags Kramers am 1. Jänner 2022 auf 10.000 Euro erhöht, teilte die Theodor Kramer Gesellschaft am Dienstag mit. Die Verleihung soll am 10. September in Niederhollabrunn, dem Geburtsort des Lyrikers, stattfinden.