Wiener Atomgespräche - Iran dämpft Erwartungen

Die Wiener Gespräche über eine Wiederbelegung des Atomabkommens mit dem Iran sollen am heutigen Dienstag fortgesetzt werden. Teilnehmer der unter Schirmherrschaft der EU stattfindenden Verhandlungen sind die verbliebenen Vertragsparteien Russland, China, Großbritannien, Frankreich und Deutschland sowie der Iran, der keine direkten Gespräche mit den USA führen will, die 2018 aus dem 2015 vereinbarten Abkommen ausgestiegen sind.

Demgegenüber hatte der russische Botschafter bei den UN-Organisationen in Wien, Michail Uljanow, am Montag erklärte dass die laufenden Verhandlungen in Wien in eine „Entwurfsphase“ einer möglichen Vereinbarung eingetreten seien. Allerdings sei man von der Lösung einiger Probleme „noch weit entfernt.“