Schönbrunner Koala-Nachwuchs „feiert“ ersten Geburtstag

Im Corona-Lockdown ohne Publikum, aber in prächtiger Verfassung wird das Koala-Weibchen „Millaa Millaa“ im Tiergarten Schönbrunn am Mittwoch ein Jahr alt. „Sie kann alles, was ein kleiner Koala können muss“, so Direktor Stephan Hering-Hagenbeck. „Beim Klettern ist sie sehr geschickt.“ Immer wieder hüpfe sie von Ast zu Ast - so viel Action traut man den verschlafenen Koalas gar nicht zu. Der sportliche Nachwuchs hat mit Tennis-Star Dominic Thiem auch einen sportlichen Paten.