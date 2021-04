Söder will sich zu Mittag zu CDU-Votum für Laschet äußern

Nach dem CDU-Vorstandsvotum für Parteichef Armin Laschet als Kanzlerkandidaten für die deutsche Bundestagswahl will sich CSU-Chef Markus Söder zu Mittag in München dazu äußern. Um 12.00 Uhr will er nach CSU-Angaben ein Statement abgeben. In der CSU wird laut Angaben der Deutsche Presse-Agentur damit gerechnet, dass Söder das Votum akzeptieren wird. Auch die „Bild“ berichtet ohne Angaben von Quellen, dass Söder seinen Verzicht auf die Kanzlerkandidatur erklären werde.