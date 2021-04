Entenhausen rollt zu den Oscars den Roten Teppich aus

Nicht nur in Hollywood wird in den frühen Morgenstunden des 26. Aprils bei der Oscar-Verleihung die Filmwelt gefeiert - auch in Entenhausen wird aus diesem Anlass der Rote Teppich ausgerollt. So ist ab diesem Tage die Sonderedition von Walt Disneys Lustiges Taschenbuchs (LTB) unter dem Titel „Film ab!“ erhältlich. Zu bewundern sind hierbei die großen Filmklassiker aus Entenhausen.