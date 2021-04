Real-Chef verteidigt Super League: „2024 sind wir alle tot“

Real Madrids Präsident Florentino Perez hat die geplante Super League verteidigt und als notwendigen Schritt zur Rettung des Fußballs bezeichnet. Er sei nicht der Eigentümer von Real Madrid. Der Club sei ein Mitgliederverein. „Jetzt machen wir das, um den Fußball zu retten, der sich in einer kritischen Situation befindet“, sagte der als Boss der neuen Liga auserkorene Spanier in der Nacht auf Dienstag in einem Interview des spanischen Senders „El Chiringuito de Jugones“.

Überall auf der Welt seien Vereine wegen der Corona-Pandemie in finanziellen Schwierigkeiten, und es gehe darum, den „Fußball zu retten, damit wir zumindest für die nächsten 20 Jahre in Ruhe leben können. Die Situation ist sehr dramatisch“, betonte Perez. Real hat wie der FC Barcelona und weitere Clubs hohe Schuldenberge, die Corona-Pandemie hat die Lage für viele wegen der eingebrochenen Umsätze verschlimmert.

Die bei der Exekutivsitzung der UEFA am Montag beschlossene Reform der Champions League, die zukünftig mit 36 statt 32 Clubs ausgetragen werden und durch einen neuen Modus 100 Spiele mehr pro Saison haben soll, kommt laut Perez zu spät: „Sie sagen, das neue Format kommt 2024. 2024 sind wir alle tot.“ Laut dem Bau-Magnaten sei die aktuelle Königsklasse erst ab dem Viertelfinale attraktiv. „Wir müssen gegen bescheidene Mannschaften spielen, was nicht attraktiv ist.“

Ähnlich sah das AC Milan. „Die Super League wird der ganzen Fußball-Pyramide mit größeren finanziellen Ressourcen Wert und Unterstützung geben“, schrieb Geschäftsführer Ivan Gazidis in einem Brief an die Sponsoren und Partner des Clubs. An einen Ausstieg aus der Serie A denke der Verein nicht. „Es bleibt der wichtigste Wochenend-Bewerb in Italien und Milan ist stolz, dabeizubleiben.“