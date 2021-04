„Neugestaltung“: Super League will an Megaprojekt festhalten

Trotz Rückzug der englischen Fußballclubs will die europäische Super League ihr umstrittenes Milliarden-Projekt nicht aufgeben. „Wir schlagen einen neuen europäischen Wettbewerb vor, weil das bestehende System nicht funktioniert“, hieß es in einem Statement am Mittwoch. Ungeachtet des angekündigten Ausscheidens der Premier-League-Vereine „sind wir überzeugt, dass unser Vorschlag vollständig mit den europäischen Gesetzen und Vorschriften in Einklang steht“, wurde darin betont.