Hongkonger Seniorin am Telefon um 26 Millionen betrogen

In Hongkong ist eine wohlhabende 90-Jährige am Telefon um umgerechnet 26,6 Millionen Euro betrogen worden. Die Betrüger hätten sich als chinesische Beamte ausgegeben und die alte Dame zu insgesamt elf Überweisungen binnen fünf Monaten überredet, teilte die Hongkonger Polizei mit. Der Betrug fiel erst auf, als eine Hausangestellte der älteren Dame Verdacht schöpfte. Nach einer Untersuchung wurde ein 19-Jähriger wegen Betrugs festgenommen und auf Kaution freigelassen.

Vermeintliche chinesische Sicherheitsbeamte hätten die Frau bereits vergangenen Sommer kontaktiert, berichtete die Zeitung „South China Morning Post“. Sie sagten der Bewohnerin einer Villa in einem Hongkonger Nobelviertel demnach, dass ihre Identität in einem schweren Kriminalfall in China verwendet worden sei. Nun müsse ihr Geld auf einem von ihnen genannten Bankkonto in Sicherheit gebracht werden.