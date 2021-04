Trauriger Rekord - 295.000 Corona-Neuinfektionen in Indien

Indien hat so viele Corona-Tagesneuinfektionen und -Tote registriert wie noch nie in der aktuellen Pandemie. 295.000 Infektionen und 2.000 Tote im Zusammenhang mit Covid-19 meldete das Gesundheitsministeriums am Mittwoch. Die Corona-Zahlen nehmen seit Wochen immer schneller zu. Schuld daran dürfte eine verbreitete Sorglosigkeit sein. Es gab lange Massenveranstaltungen für Regionalwahlen und religiöse Feste, bei denen Menschen keine Masken tragen und keinen Abstand halten.