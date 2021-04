Ausreisekontrollen aus dem Bregenzerwald gestartet

Die Corona-bedingte Ausreisetestpflicht aus der Vorarlberger Talschaft Bregenzerwald ist am Mittwoch ohne Probleme angelaufen. Anders als im März im Leiblachtal (Bezirk Bregenz) konnte die Bildung allzu langer Staus im Frühverkehr vermieden werden, Wartezeiten für die Verkehrsteilnehmer blieben im Rahmen. Außerordentliche Vorkommnisse gab es zunächst keine. Seit Mitternacht führen Polizei, Bundesheer und Bezirkshauptmannschaft an drei Kontrollpunkten Überprüfungen durch.

Die Maßnahme wurde aufgrund einer starken Fallzunahme in mehreren Gemeinden des Bregenzerwalds mit seinen insgesamt etwa 32.000 Einwohnern gesetzt. Auslöser dafür waren private Feiern. In den Hotspots der Region stiegen die Infektionszahlen von Dienstag auf Mittwoch leicht an, Brennpunkte waren etwa Lingenau (30 Fälle), Andelsbuch (29), Egg (26), Schwarzenberg (23 und Alberschwende (19). Die Sieben-Tage-Inzidenzen in diesen Kommunen lagen bei Werten zwischen 250 und über 900 (Vorarlberg: 174). Aber auch in anderen Orten des Bregenzerwalds gab es vergleichsweise hohe Infektionszahlen.