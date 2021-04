Russland: Kiew und NATO treiben Militär-Vorbereitungen voran

Russland wirft der Ukraine und der NATO vor, militärische Vorbereitungen voranzutreiben. Das teilte das russische Außenministerium am Mittwoch mit, wie die Nachrichtenagentur RIA Novosti meldete. Moskau forderte die Ukraine und die NATO auf, von Aktionen Abstand zu nehmen, die zu einer Eskalation der Krise führen könnten. Die Ukraine setzte unterdessen angesichts der wachsenden Spannungen mit Russland ein Gesetz für eine vereinfachte Einberufung von Reservisten in Kraft.

Präsident Wolodymyr Selenskyj unterzeichnete das Gesetz am Mittwoch, das vom Parlament im März verabschiedet worden war und eine Verstärkung der Armee ohne Ankündigung einer Mobilmachung möglich macht. „Dies wird es ermöglichen, die militärischen Einheiten aller Streitkräfte schnell mit Reservisten aufzustocken und damit ihre Kampfkraft bei militärischen Aggressionen deutlich zu erhöhen“, teilte das Präsidialamt mit.

Ukrainische Sicherheitskräfte nahmen unterdessen 60 Personen fest. Sie sollten in der ostukrainischen Stadt Charkiw pro-russische Demonstrationen initiieren, um die Bevölkerung aus der Reserve zu locken und die Lage in der Region zu destabilisieren, erklärte der ukrainische Staatssicherheitsdienst (SBU) am Mittwoch. Das wiederum sollte als Rechtfertigung für Russland dienen, gegen die Ukraine vorzugehen.