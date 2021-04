Deutscher Robin Dutt ab kommender Saison WAC-Trainer

Fußball-Bundesligist WAC erhält einen prominenten neuen Trainer. Der Deutsche Robin Dutt übernimmt das Amt ab der kommenden Saison. Das gaben die Kärntner am Mittwoch bekannt. Dutt saß in der deutschen Bundesliga bereits beim SC Freiburg, bei Bayer Leverkusen und Werder Bremen auf der Trainerbank. Dazu fungierte er für ein Jahr als DFB-Sportdirektor (2012/13) und für eineinhalb Jahre als Sport-Vorstand beim VfB Stuttgart (2015/16).

Zuletzt war Dutt bis Sommer 2019 beim deutschen Zweitligisten VfL Bochum als Trainer engagiert. Der WAC wird die erste Trainerstation des 56-Jährigen im Ausland. „Mein Wunsch war ein Trainer mit Erfahrung, der ohne Vorurteile hierherkommt und sich ein Bild von der Mannschaft macht. Ich schätze ihn als einen Vollprofi ein, der uns in nächster Zeit sehr viel weiterhelfen wird können“, sagte WAC-Präsident Dietmar Riegler zur APA.

Sei es die Spielphilosophie oder der Kader - Dutt soll sich möglichst bald selbst ein Bild davon machen, „was gut oder schlecht im Club läuft“, sagte Riegler. „Dienstbeginn ist der 1.6., aber natürlich werden wir bis dahin gemeinsam mit ihm den Kader zusammenstellen.“ Die Spielprinzipien des Clubs sieht Riegler folglich nicht in Stein gemeißelt. „Das hängt immer davon ab, mit welcher Mannschaft man ins Rennen geht. Im Prinzip gibt es nur ein System: Das, mit dem man am ehesten Erfolg hat. Man muss in der heutigen Zeit flexibel sein.“