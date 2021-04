Wurm-Skulpturen im Wiener Geymüllerschlössel

Es sind eigenwillige Schöpfungen, die ab 8. Mai das Geymüllerschlössel in Wien bevölkern: Mit „Dissolution“ zeigt der österreichische Künstler Erwin Wurm eine Auswahl von Arbeiten der gleichnamigen Serie, die zwischen 2018 und 2020 entstanden sind. Deren Präsentation in der MAK-Expositur sei die erste im musealen Kontext, wie es am Mittwoch in einer Aussendung heißt. Hier lösen sich körperliche Formen in amorpher Masse auf.