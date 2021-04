Indonesisches U-Boot mit 53 Menschen vor Bali vermisst

In Indonesien herrscht große Sorge um die Besatzung eines vermissten U-Boots. Die vor 40 Jahren in Deutschland gebaute KRI Nanggala-402 sei vermutlich nördlich von Bali gesunken, zitierte das Nachrichtenportal „Kompas“ am Mittwoch den Militärsprecher Hadi Tjahjanto. An Bord waren 53 Menschen, wie der Leiter des Marine- Informationsdienstes, Julius Widjojono, mitteilte. Andere Länder in der Region boten Hilfe bei der Suche an.

Der Kontakt war gegen 3.00 Uhr (Ortszeit) während einer Übung abgebrochen, dann verschwand das knapp 60 Meter lange U-Boot etwa 95 Kilometer vor der Insel Bali. Möglicherweise befinde es sich in einer Mulde auf dem Meeresboden in etwa 700 Metern Tiefe, hieß es.

Das Verteidigungsministerium in Jakarta teilte mit, Helikopter hätten einen Ölfleck im Meer entdeckt - ungefähr an der Stelle, an dem es zuletzt Kontakt zu dem U-Boot gab. „Die Suche mit zwei Schiffen, die mit Seitensichtsonar ausgestattet sind, dauert an“, hieß es. Singapur und Australien wurden Berichten zufolge um Hilfe bei der Suche gebeten, weil sie U-Boot-Rettungsschiffe besäßen.

Laut der Nachrichtenagentur Antara News wurde die KRI Nanggala-402 mit diesel-elektrischem Motor 1977 beim Unternehmen Howaldtswerke-Deutsche Werft in Kiel bestellt und 1981 in Betrieb genommen. Andere Medien hatten zuvor 1979 als Jahr der Inbetriebnahme genannt. Eine Generalüberholung war 2012 in Südkorea abgeschlossen worden.

