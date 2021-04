Geburtstag der Queen vom Tod Prinz Philips überschattet

„Wir waren tief berührt und werden weiter daran erinnert, dass Philip während seines ganzen Lebens solch eine große Wirkung auf das Leben zahlloser Menschen hatte“, erklärte die Queen am Mittwoch im Namen ihrer Familie. Es waren die ersten öffentlichen Äußerungen der Monarchin zu Philips Tod. Sie dankte den Menschen, die ihre Anteilnahme bekundet hatten, für ihre „Unterstützung und Freundlichkeit“, die ein „Trost“ in einer „Zeit großer Trauer“ seien.

Der britische Premierminister Boris Johnson sandte der Queen zu ihrem Ehrentag seine besten Wünsche. Er habe „die höchste Bewunderung für Ihre Majestät und ihren Dienst an diesem Land“, erklärte er in London.

Der Geburtstag der Queen fällt in die zweiwöchige offizielle Trauerzeit der Royals nach dem Tod von Prinzgemahl Philip am 9. April. Die Militärparade, mit der der Geburtstag der Monarchin traditionell im Juni groß nachgefeiert wird, war zuvor bereits wegen der Corona-Pandemie abgesagt worden.

Die live im Fernsehen übertragene Beerdigungszeremonie hatte wegen der Pandemie in sehr kleinem Kreis stattgefunden. Statt der ursprünglich vorgesehenen 800 durften nur 30 Gäste kommen. Den Anblick der Trauerkleidung und Maske tragenden Queen, die allein und in sich gekehrt in der Kirchenbank saß, hatte die britische Presse besorgt kommentiert.