Staatspreis für Europäische Literatur an Krasznahorkai

Der Österreichische Staatspreis für Europäische Literatur geht heuer an den ungarischen Schriftsteller László Krasznahorkai. Dies gab Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer (Grüne) am Donnerstag bekannt. Neben der mit 25.000 Euro dotierten Ehrung wurden auch weitere Auszeichnungen verkündet. So geht der Outstanding Artist Award für Literatur an Lisa Spalt, der Kunstpreis für Literatur an Barbara Hundegger. Und den Staatspreis für Literaturkritik erhält Stefan Gmünder.