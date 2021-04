Albertina zeigt „Post-Radikale Malerei“ von Jakob Gasteiger

Gesammelt hat die Albertina - im Gegensatz zum mumok, das unter Lorand Hegyi einige Ankäufe tätigte - Gasteiger freilich auch nicht sehr intensiv. Es gebe nur drei, vier Werke in den eigenen Beständen, gab Schröder am Donnerstag im Gespräch mit einigen Journalisten zu. Die 55 Werke, die Schröder als Kurator für die Ausstellung ausgewählt hat, stammen alle von Gasteiger selbst. Dessen letzte große Wiener Ausstellung in der von der Galerie Wienerroither & Kohlbacher bespielten Beletage des Innenstadt-Palais Schönborn-Batthyány war vor einem Jahr coronabedingt bereits nach wenigen Tagen zu Ende. Ob die Ausstellung in der Pfeilerhalle der Albertina nun tatsächlich ab 3. Mai für das Publikum zugänglich sein wird, entscheidet sich vermutlich noch in dieser Woche. Entschieden hat Schröder dagegen, die zunächst nur bis 13. Juni angesetzte Präsentation bis 22. August zu verlängern. Danach soll am 30. August eine Ausstellung von Hubert Scheibl folgen. Und in der Galerie ARTECONT am Opernring 21 ist Jakob Gasteiger ab 6. Mai gemeinsam mit Michael Kravagna und Robert Schaberl zu sehen.