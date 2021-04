Weißrussische Oppositionsführerin kommende Woche in Wien

Ziel des Besuches sei, die Position der internationalen Gemeinschaft hinsichtlich der Menschenrechtskrise in Weißrussland zu stärken, die Souveränität und Unabhängigkeit des Landes zu unterstützen und neue Maßnahmen für den Start eines ehrlichen Dialoges mit dem Regime des Machthabers Alexander Lukaschenko zu finden, teilte das Büro der Oppositionspolitikerin der APA mit. Zudem wolle sie an den 35. Jahrestag der Atomkatastrophe in Tschernobyl erinnern. Neben Treffen mit der Staats- und Regierungsspitze stehen für Tichanowskaja auch Beratungen mit der in Wien ansässigen Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) auf dem Programm.