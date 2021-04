Biden setzt Klimagipfel fort - Gewessler bei Round Table

US-Präsident Joe Biden setzt am Freitag mit Spitzenpolitikern aus aller Welt seinen Online-Klimagipfel fort. Am zweiten und letzten Tag des Treffens sollen erneut mehrere Staats- und Regierungschefs zu Wort kommen, darunter die dänische Regierungschefin Mette Frederiksen und der israelische Premier Benjamin Netanyahu. Parallel dazu lädt US-Klima-Sondergesandter John Kerry zu Gesprächen ein. Mit dabei ist auch Österreichs Klimaschutzministerin Leonore Gewessler (Grüne).

Bei dem Round Table wird Gewessler direkt als zweite Ministern - nach Schweden - Österreichs ambitionierte Klimaschutz-Vorhaben präsentieren. „Die Klimakrise ist die größte Herausforderung unserer Zeit. Damit wir sie bewältigen können, müssen wir alle an einem Strang ziehen“, so Gewessler in einem Statement. Auf EU-Ebene habe man sich auf ein gemeinsames Klimaziel von mindestens minus 55 Prozent geeinigt. Aber es brauche auch global viel mehr Klimaschutz. Gewessler: „Die USA bringen mit ihrem neuen Engagement wieder Dynamik in die Klimabewegung, das müssen wir nützen.“