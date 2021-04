Nach Bluttat in NÖ psychiatrisches Gutachten beauftragt

Nach dem Fund einer toten 64-Jährigen am Donnerstag in einer Wohnung in Neulengbach (Bezirk St. Pölten-Land) sind laut Polizei die Tatwaffen - ein Maurerfäustel und ein Messer - sichergestellt worden. Der Lebensgefährte soll die Frau bereits am Mittwoch getötet und sich dann selbst verletzt haben. Der 65-Jährige wurde operiert und befand sich am Freitag weiter im Spital. Die Staatsanwaltschaft St. Pölten hat ein psychiatrisches Gutachten beauftragt, sagte ein Sprecher.

„Es gibt Anhaltspunkte, die es erforderlich machen, ein Gutachten zur Frage der Zurechnungsfähigkeit in Auftrag zu geben“, hieß es von der Anklagebehörde. Ein Ergebnis wird in einigen Wochen erwartet. „Wir haben einen Antrag auf Untersuchungshaft oder vorläufige Anhaltung gestellt“, berichtete der Sprecher weiter. Gegen den 65-Jährigen wird wegen Mordes ermittelt. Wann er befragt werden kann, war laut Exekutive aufgrund seines Gesundheitszustandes vorerst nicht absehbar. Beamte der Justizwache haben die Bewachung im Krankenhaus übernommen.

Der Mann soll sich selbst Verletzungen am Kopf, am Hals, an Unterarmen und Beinen zugefügt haben. Er wurde am Donnerstag festgenommen und ins Universitätsklinikum St. Pölten transportiert. Nach einer Operation befand sich der österreichische Staatsbürger am Freitag weiterhin in ärztlicher Behandlung.