Erster Anlauf zur Regierungsbildung in Bulgarien gescheitert

In Bulgarien ist nach der Wahl Anfang April die stärkste Partei GERB des scheidenden Ministerpräsidenten Bojko Borissow mit der Bildung einer proeuropäischen Regierung gescheitert. Wegen fehlender Unterstützung anderer Parteien gab der von Borissow als Regierungschef vorgeschlagene Ex-Außenminister Daniel Mitow am Freitag den Regierungsauftrag an Staatchef Rumen Radew zurück.