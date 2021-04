Polizistin starb bei Messerattacke in Frankreich

In Frankreich ist eine Polizistin Medienberichten zufolge niedergestochen worden und gestorben. Das meldete der TV-Sender BFM am Freitag. Der Angreifer sei überwältigt worden, nachdem die Polizei auf ihn geschossen habe, berichtete der Radiosender Europe 1. Die Tat habe sich im Eingangsbereich eines Kommissariats in Rambouillet rund 60 Kilometer südwestlich von Paris ereignet. Über das Motiv des Angreifers war vorerst nichts bekannt.