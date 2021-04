Indonesisches U-Boot: Hoffnungen auf Rettung sinken

Die Hoffnungen auf eine Rettung des im Indischen Ozean vermissten indonesischen U-Boots verblassen. Indonesische Beamte gaben bekannt, falls das U-Boot noch unbeschädigt sei, hätte die Besatzung nur noch genug Luft bis zum frühen Morgen am Samstag, Ortszeit. Am Freitag kündigten auch die USA Hilfe aus der Luft an, um die 1977 in Deutschland gebaute „KRI Nanggala-402“ mit ihrer 53-köpfigen Besatzung zu finden, zu der es seit Mittwoch keinen Kontakt mehr gibt.