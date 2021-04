Mückstein bremst Erwartungen auf schnellen „Grünen Pass“

„Da weiß er mehr als ich“, meinte Mückstein zur Ankündigung des türkisen Staatssekretärs von Donnerstag, wonach der „Grüne Pass“ „Ende Mai, rund um den 24.“, in Betrieb gehen könne. Man müsse in der Kommunikation differenzieren, „genesen, getestet, geimpft: das ist nicht gleichwertig“, betonte Mückstein. „Wir warten noch auf die EU-Vorgaben, an die wir uns halten müssen, wenn der Pass einen Sinn haben soll. Ich bin dafür, dass wir Pilotversuche machen - in Vorbereitung auf die EU-weite Ausrollung im Juli.“