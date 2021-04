Warhols Elchkopf und Harings Kühlschranktür unter‘m Hammer

Eine bekritzelte Kühlschrank-Tür von US-Künstler Keith Haring (1958-1990) und ein ausgestopfter Elchskopf von seinem Kollegen Andy Warhol (1928-1987) sollen in New York versteigert werden. Die Stücke seien Teil einer für den 12. Mai geplanten Online-Versteigerung, teilte das Auktionshaus Guernsey‘s am Freitag (Ortszeit) mit.