Teile von indonesischem U-Boot vor Bali entdeckt

„Die Objekte, die in der Nähe der letzten Ortung des U-Boots gefunden wurden, werden für Teile des U-Boots gehalten“, sagte Tjahjanto. Sie hätten niemals ohne Druck aus dem U-Boot gelangen können. An Bord der in Deutschland gebauten „KRI Nanggala-402“ waren 53 Seeleute. Experten waren nach dem Verschwinden davon ausgegangen, dass die Besatzung nur noch bis Samstagfrüh genügend Sauerstoff gehabt hätte. Das U-Boot wurde in der Nähe des Ortes Celukan Bawang im Norden der Insel Bali vermutet.