Vier Astronauten erreichten mit „Crew Dragon“ ISS

Drei Männer und eine Frau sind mit einem „Crew Dragon“ des privaten Raumfahrtunternehmens SpaceX an der Internationalen Raumstation ISS angekommen. Die vier Astronauten hätten an der ISS angedockt, teilten SpaceX und die US-Raumfahrtbehörde NASA am Samstag mit. Sie waren am Freitag mit Hilfe einer Falcon-9-Trägerrakete vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral im US-Staat Florida aus gestartet. Damit hat SpaceX nun schon zehn Astronauten in rund einem Jahr zur ISS gebracht.