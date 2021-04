Polizei mit positiver Bilanz über NÖ Ausreisekontrollen

Die niederösterreichische Polizei hat am Samstag Bilanz über die in dieser Woche zu Ende gegangenen Ausreisekontrollen in den Bezirken Wiener Neustadt (Stadt und Land), Neunkirchen und Scheibbs gezogen. Demnach seien insgesamt 181.898 Personen kontrolliert worden. 4.585 Personen hatten keinen gültigen Corona-Test dabei und wurden zurückgewiesen.