Freiwillige verließen nach 40 Tagen Höhle in Pyrenäen

Nach 40 Tagen in einer Höhle in den französischen Pyrenäen sind 15 Freiwillige wieder ans Tageslicht zurückgekehrt. „Uns geht‘s gut“, sagte ein Teilnehmer am Samstag in der Nähe von Tarascon-sur-Ariège. Alle trugen beim Verlassen der Höhle Sonnenbrillen, wie Bilder des Senders BFMTV zeigten. Bei der Aktion handelte es sich um ein wissenschaftliches Experiment. Dabei wurde die Anpassungsmöglichkeit des Menschen untersucht, wenn er jeglichen Raum-Zeit-Bezug verliert.